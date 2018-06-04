مدير محطة السرير لـ”وال” : إرجاع الوحدة الثالثة للشبكة تمت بسواعد ليبية دون مساعدة أجنبية

السرير 04 يونيو 2018 (وال)- أكد مدير محطة السرير اليوم الاثنين دخول الوحدة الثالثة بالمحطة وإرجاعها للشبكة بقدرة بلغت 220 ميغا وات تقريباً .

وقال المهندس خير الله الحضيري – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية – إن الوحدة الثالثة كانت قد تعرضت للقصف بصواريخ غراد في أواخر عام 2013 من قبل مسلحين .

وأضاف المهندس خير الله الحضيري أنه تم إرجاع الوحدة الثالثة للشبكة العامة بسواعد مهندسين وفنيين ليبيين، وبدون أي مساعدة أجنبية, وهذا فخر لكل الليبيين وليس للشركة وحدها .

وأشار المهندس خير الله الحضيري إلى أن تشغيل الوحدة الثالثة سيخفف في الفترة القادمة عملية طرح الأحمال .

وتابع المهندس خير الله الحضيري : ” أهدي هذا الإنجاز باسم محطة السرير إلى جميع الليبيين، وإلى السيد رئيس مجلس الإدارة، وإلى جميع العاملين بالشركة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة”. (وال- السرير) ع خ/ ر ت

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