مغادرة ناقلة الوقود نوردك من ميناء بنغازي بعد تفريغ 34.12 مليون لتر من وقود الديزل

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط أن ناقلة الوقود “نوردك روث” غادرت منصة الرصيف النفطي في ميناء بنغازي، بعد أن أتمت عمليات ضخ وتفريغ 34.12 مليون لتر من وقود الديزل.

وقال مدير مكتب الإعلام في شركة البريقة لتسويق النفط والغاز أحمد المسلاتي إن عمليات الضخ والتفريغ جرت عبر الأنابيب الأرضية إلى خزانات الشركة بمستودع رأس المنقار.

وأوضح المسلاتي لموقع ليبيا الخبر أن عملية الضخ والتفريغ يأتي ضمن نشاطات مراقبة التزويد والنقل البحري للمناطق الوسطى والشرقية المشغلة لباقي منظومة شركة البريقة لتسويق النفط.

وفي ميناء الزويتينة النفطي انتهت إجراءات تسفير ناقلة وقود الديزل (CONTI GUINEA) المتجهة إلى مالطا وعلى متنها شحنة تقدر بنحو 27 ألف طن؛ بحسب مدير مكتب الإعلام في شركة البريقة لتسويق النفط والغاز.

واكّد المسلاتي ان حركة البواخر طبيعية، ووصل عدد الشحنات طيلة شهر مايو إلى 8 شحنات جميعها لصالح شركة خليج سرت.

وجرست ناقلة “أنوار ليبيا” في ميناء بنغازي شرق ليبيا، في اكتوبر الماضي محملة بأكثر من 13 مليون لتر من وقود البنزين نوع (95)، وذلك للمرة الأولى بعد إغلاقه في أكتوبر 2014 بسبب الاشتباكات المسلحة التي وقعت بالمدينة.

وأكد ميناء بنغازي البحري، عبر صفحته في “فيسبوك”، أن ناقلة “أنوار ليبيا” سيتبعها إرساء ناقلات وقود أخرى لسد نقص في وقود البنزين والكيروسين في بنغازي ثاني أكبر مدن ليبيا.

ويُعد ميناء بنغازي البحري ثاني أهم الموانئ الليبية أكبرها مساحة، وهو واحد من أهم المرافق الحيوية بالمدينة والمنطقة الشرقية بصفة عامة، وبهدف تحفيز النشاط التجاري أعلن المسؤولون عن الميناء أن توريد السلع للميناء سيكون معفيًا من الرسوم الجمركية بشكل مؤقت.

يشار إلى أن ميناء بنغازي، قد أعيد افتتاحه في الأول من أكتوبر العام الماضي، بعد أن شهد دخول باخرة “ليدي حلوم” التي كانت أول سفينة شحن ترسو في الميناء.

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