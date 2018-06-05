بنك أوروبي يتوصل لاتفاقات مع سلطات أمريكا وفرنسا لتسوية تحقيقات تتعلق بتعاملاته في ليبيا

أعلن بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي، توصله لاتفاقات من حيث المبدأ مع السلطات الأمريكية والفرنسية لتسوية تحقيقات تتعلق بتعاملاته في ليبيا وإدارته لسعر الفائدة المعروض بين البنوك “LIBOR”.

وأضاف البنك، وفقا لما نقلته وكالة فرانس برس، أن الغرامات التي سيجري سدادها نتيجة لهذا جرت تغطيتها بالفعل بمخصصات سابقة وجرى تسجيلها في حسابات البنك.

وكان بنك سوسيتيه جنرال قال في وقت سابق، إنه وضع جانبا مخصصات بقيمة 2.3 مليار يورو 2.7 مليار دولار تتعلق بتلك التحقيقات المختلفة؛ بحسب وكالة فرانس برس.

وأكد بنك سوسيتيه جنرال أنه كان في العام الماضي اتفق على سداد مليار يورو لتسوية نزاع استمر طويلا مع المؤسسة الليبية للاستثمار.

وتوصل البنك الفرنسي إلى تسوية بعد مفاوضات استمرت 11 ساعة بشأن اتهامات المؤسسة الليبية للاستثمار بأن هناك معاملات جرت في إطار “مخطط احتيال وفساد” وتضمنت دفع البنك 58.5 مليون دولار إلى شركة مسجلة في بنما؛ وفق ما أوردته وكالة فرانس برس.

ونفى بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي مطلع هذا الأسبوع إجراء أي محادثات على مستوى مجالس الإدارة بشأن الاندماج مع بنك أوني كريديت الإيطالي.

الجدير بالذكر أن سوسيتيه جنرال الفرنسي يواجه تحقيقين، الأول حول معدل الفائدة بين المصارف في أمريكا، والثانى حول الصندوق السيادى الليبي، حيث دفع المصرف الفرنسي نحو مليار دولار للمؤسسة الليبية للاستثمار والتى اتهمته بالفساد خلال حكم معمر القذافي.

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