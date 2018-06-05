“سوسيتيه جنرال” يتوصل لاتفاق لتسوية تحقيقات بخصوص ليبيا

أعلن بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي توصله لاتفاقات من حيث المبدأ مع السلطات الأمريكية والفرنسية لتسوية تحقيقات تتعلق بتعاملاته في ليبيا وإدارته لسعر الفائدة المعروض بين البنوك “LIBOR”.

وأضاف البنك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، أن الغرامات التي سيجري سدادها نتيجة لهذا جرت تغطيتها بالفعل بمخصصات سابقة وجرى تسجيلها في حسابات البنك.

وكان بنك سوسيتيه جنرال قال في وقت سابق، إنه وضع جانبا مخصصات بقيمة 2.3 مليار يورو (2.7 مليار دولار) تتعلق بتلك التحقيقات المختلفة.

وأكد بنك سوسيتيه جنرال أنه كان في العام الماضي اتفق على سداد مليار يورو لتسوية نزاع استمرت طويلا مع المؤسسة الليبية للاستثمار.

كما توصل البنك الفرنسي إلى تسوية بعد مفاوضات استمرت 11 ساعة بشأن اتهامات المؤسسة الليبية للاستثمار بأن هناك معاملات جرت في إطار “مخطط احتيال وفساد” وتضمنت دفع البنك 58.5 مليون دولار إلى شركة مسجلة في بنما.

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