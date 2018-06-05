اقتصاد

الوفاق تكشف عن فائض في الإيرادات

تم النشر منذُ 6 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق الوطني، أسامة حماد، وجود فائض في الإيرادات المفترض تحصيلها خلال الفترة ما بين الأول من يناير 2018 حتى 31 من يوليو، قيمته 540 مليون دينار.

وأشار الوزير في بيان، الإثنين، إلى حجم المصروفات المُعتمدة مقارنة مع الانفاق الفعلي لهذه المصروفات إضافة إلى قيمة الارتباطات المُصاحبة له، حيث تم رصد مبلغ وقدره 17.713 مليار دينار للانفاق الفعلي الذي بلغ إضافة إلى الارتباطات المُصاحبة له 16.865 مليار دينار.

وبحسب البيان، فإن الإيرادات المُحققة بلغت 18.253مليار دينار بينما بلغ حجم الإنفاق الفعلي والارتباطات المُصاحبة له 16.865 مليار دينار أي بفائض وقدره 1.388 مليار دينار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك