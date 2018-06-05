الوفاق تكشف عن فائض في الإيرادات

أعلن وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق الوطني، أسامة حماد، وجود فائض في الإيرادات المفترض تحصيلها خلال الفترة ما بين الأول من يناير 2018 حتى 31 من يوليو، قيمته 540 مليون دينار.

وأشار الوزير في بيان، الإثنين، إلى حجم المصروفات المُعتمدة مقارنة مع الانفاق الفعلي لهذه المصروفات إضافة إلى قيمة الارتباطات المُصاحبة له، حيث تم رصد مبلغ وقدره 17.713 مليار دينار للانفاق الفعلي الذي بلغ إضافة إلى الارتباطات المُصاحبة له 16.865 مليار دينار.

وبحسب البيان، فإن الإيرادات المُحققة بلغت 18.253مليار دينار بينما بلغ حجم الإنفاق الفعلي والارتباطات المُصاحبة له 16.865 مليار دينار أي بفائض وقدره 1.388 مليار دينار.

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