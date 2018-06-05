أبرزها رفع مخصصات ارباب الأسر.. دبرز يكشف أبرز الاصلاحات المتوقع اعلانها من إجتماع المركزي والمجلس الأعلى

كشف عضو المجلس الأعلى للدولة الاستشاري بلقاسم دبرز عن أبرز الاصلاحات المتوقع اعلانها عقب لقاء مسؤولي مصرف ليبيا المركزي والمجلس الأعلى.

وقال دبرز في تصريحات صحفية أن الاجتماع المزمع انعقاده في العاصمة التونسية سيشمل عددا من الاصلاحات الاقتصادية الهامة وأبرزها رفع مخصص ارباب الأسر.

ووفقاً لدبرز فإنه سيتم الإعلان عن جملة من الاصلاحات التي تعمل على اخراج البلد من الوضع الاقتصادي المتردي وهي كالتالي:

1. رفع المستحقات الأسرية.

2. صرف علاوة العائلة والابناء.

3. تعديل سعر صرف الدينار.

4.إستبدال الدعم السلعي بمادي.

5.حل مشكلة شح السيولة بشكل تدريجي.