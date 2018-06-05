أسعار العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 5/6/2018 وسعر الذهب والفضة

انخفض سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 5 يونيو 2018 بشكل طفيف مع بدء التعاملات في السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 6.250 دينار مقارنة بـ 6.470 دينار عند الاغلاق ليوم امس.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون وهبط اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي مع بدء تعاملات السوق الموازي اليومية بشكل طفيف وبلغ سعره اليوم 7.548 دينار مقارنة بـ 7.548 دينار عند الاغلاق ليوم امس.

وتراجع سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى مع بدء التعاملات للسوق الموازية بشكل طفيف وبلغ سعره اليوم 8.601 دينار مقارنة بـ 8.630 دينار عند الاغلاق ليوم امس.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث2

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 6.750 دينار 6.730 دينار اليورو 7.899 دينار 7.819 دينار الجنية الاسترليني 9.001 دينار 8.921 دينار الليرة التركية 1.469 دينار 1.389 دينار الدينار التونسي 2.64 دينار 0.283 دينار الجنية المصري 0.377 دينار 0.297 دينار الدولار الكندي 5.221 دينار 5.141 دينار الدينار الاردني 9.513 دينار 9.433 دينار حوالات دبي-تركيا 6.750 دينار –

> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا 400 دولار و500 دولار = 5.800 دينار كاش – 8.500 دينار صك

دولار صكوك شيك التجارة والتنمية = 9.800 دينار ليبي

دولار صكوك الشيك الجمهورية = 9.650 دينار ليبي

> اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 195 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 227.5 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 260 دينار

كسر الفضة = 3 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.

وخاضت العملة المحلية في السوق الموازي “السوداء” منذ بدء العام 2018 حالة من الصعود بشكل كبير أمام الدولار الامريكي في السوق السوداء، وتراجع سعر الدولار بشدة إلى دون 4.15 دينارات منتصف شهر يناير وهي المرة الاولى التي ينزل فيها الدولار لمستوى دون 5 دينار منذ أكثر من عام في السوق الموازية و سوق المشير للعملات والذهب في طرابلس ليبيا وسوق زليتن و مصراتة.