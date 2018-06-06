بعد تقرير المحاسبة.. الكبير يعد بإصلاحات

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، الصديق الكبير، الثلاثاء، إن اتفاقا تم خلال اجتماعات الحوار الاقتصادي في تونس، للقيام بسلسلة إصلاحات اقتصادية أساسية.

وأضاف الكبير أن هذه الإصلاحات تتعلق بدعم الوقود وسعر الصرف، وسعر الصرف، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية العميقة الجذور، وفق ما نقلت “رويترز”.

وأشار الكبير إلى أنه سيتم اتخاذ خطوات فعلية بعد انتهاء شهر رمضان في منتصف يونيو، وبعد ذلك بنحو 6 أسابيع ستكون قرارات التنفيذ جاهزة.

واجتمع عدد من المسؤولين الليبيين، الثلاثاء، بمشاركة ممثلين عن الدول الغربية والاتحاد الأوروبي، في تونس، لمناقشة إصلاح الاقتصاد الليبي.

وكان ديوان المحاسبة قد أصدر تقريره لعام 2017، أواخر الشهر الماضي، والذي كشف مخالفات ارتكبتها مجموعة من الجهات التنفيذية والمؤسسات في الدولة، تعدت المليارات، وأكد أن الحكومات المتعاقبة أنفقت قرابة 278 مليار دينار خلال الأعوام الخمسة الماضية.

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