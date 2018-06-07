الدولار الامريكي يسجل انخفاضا طفيفا أمام الدينار في مستهل السوق السوداء اليوم

صعد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي بشكل طفيف مع بدء التعاملات اليومية في السوق الموازي “السوداء”, وبدأ سعر الدولار اليوم عند 6.700 دينار ليبي للبيع و 6.680 دينار للشراء, وكان الدولار قد سجل خلال الآونة الاخيرة ارتفاعا قياسيا وكسر حاجز الـ 7 دينار لأول مرة منذ خمسة أشهر لكنه عاود الإنخفاض على خلفية اجتماع تونس.

وسجل أخر سعر للدولار في تعاملات الأمس 6.75 دينار بعد أن كان قد بدء سعره في مستهل السوق الموازي امس ب6.83 دينار ليبي.

وعلى الرغم من خروج اجتماع تونس الذي جرى بين المجلس الرئاسي والمصرف المركزي والمجلس الأعلى للدولة بعدد من التوصيات بينها رفع مخصص ارباب الاسر واصلاح التشوه في اسعار المحروقات وسعر الصرف واعادة علاوة الابناء، إلا أن الدولار استمر على ارتفاعه وتذبذبه أمام الدينار وسط خيبة أمل المواطنين لعدم خروج الاجتماع بقرارات جدية تعالج مشاكله التي اثقلت كاهله.

وكان الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية قد شهدوا موجة صعود كبيرة بدأها الدولار منذ ثلاثة اسابيع، وأرتفع الدولار بشكل قياسي ليسجل اختراقات جديدة لأول منذ 4 أشهر ووصل إلى 7.60 دينار على خلفية المضاربات وتخبط المركزي بقرارته في الآونة الأخيرة.