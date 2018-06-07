اقتصاد

وصول سفينة إلى ميناء بنغازي محملة بالبضائع المختلفة

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 07 مايو 2018 (وال)- وصلت إلى ميناء بنغازي البحري السفينة “لوتس الخط الملاحي CMA على متنها أكثر من 200 حاوية محملة بالبضائع المختلفة .

وقال المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي – لوكالة الأنباء الليبية – إن السفينة التابعة لوكالة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية، وقد وصلت  على متنها 248 حاوية بضائع .

أعرب الشهيبي عن اعتذار إدارة ميناء بنغازي البحري عن ورود معلومات خاطئة بشأن تحويل سفينة السيارات ” سلفر صن”  إلى ميناء البريقة، مؤكداً وصول السفينة إلى منطقة المخطاف . (وال – بنغازي ) أ ف / س ع/ ر ت

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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