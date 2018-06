المتوسط:

رفع البنك المركزي التركي اليوم الخميس سعر الفائدة الرئيسي بواقع 125 نقطة أساس إلى 17.75%، ليواصل بذلك تشديد السياسة النقدية بعد ارتفاع التضخم.

وقال المركزي في بيان: “على الرغم من الآفاق المعتدلة، لا تزال المستويات المرتفعة للتضخم وتوقعاته تشكل مخاطر على اتجاه التسعير، لذا، قررت اللجنة تشديد السياسة النقدية أكثر لدعم استقرار الأسعار”.

وارتفعت العملة التركية عقب قرار المركزي التركي إلى 4.4516 ليرة للدولار، من 4.5799 ليرة، بحسب ما أظهرته التعاملات.

وانخفضت الليرة بنحو 16% منذ بداية العام بفعل المخاوف من تنامي تأثير الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على السياسة النقدية، إضافة لشكوك في قدرة البنك المركزي على كبح التضخم.

وتوقع ثمانية من أصل 16 خبيرا اقتصاديا، أن يرفع البنك سعر إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع، مع توقع خمسة خبراء زيادات بين 50 و100 نقطة أساس.

The post “المركزي التركي “يرفع سعر الفائدة الرئيسي بعد ارتفاع التضخم appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية