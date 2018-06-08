اقتصاد

الدولار ينخفض دون 6.70 دينار بالسوق السوداء

تم النشر منذُ 1 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

واجه الدولار سلسلة من الانخفاضات خلال تعاملات الخميس مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء.

فقد انخفض الدولار دون مستوى 6.70 دنانير الذي سجله أمس الأربعاء، ليتراوح بين 6.67 و6.63 و6.58 دينارات خلال تعاملات الخميس، وفق تجار ومتعاملين بالسوق الموازية.

أما اليورو فقد فقد 14 قرشًا مسجلًا 7.68 دنانير، مقابل 7.82 دنانير أمس، كذلك فقد الجنيه الإسترليني 18 قرشًا ليسجل 8.90 دنانير مقابل 8.72 دنانير.

وكان محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير توقع اتخاذ خطوات فعلية للإصلاح الاقتصادي من بينها تعديل سعر الصرف الرسمي بعد انتهاء شهر رمضان في منتصف يونيو، مشيرًا إلى أن القرارات ستكون جاهزة للتنفيذ بعد ذلك بنحو ستة أسابيع.

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

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