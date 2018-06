فائض تجارة الصين مع أميركا يرتفع إلى 104.85 مليار دولار

المتوسط:

أشارت بيانات الجمارك اليوم الجمعة إلى ارتفاع الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة إلى 24.58 مليار دولار في مايو أيار من 22.15 مليار دولار في ابريل نيسان في الوقت الذي يُجري فيه أكبر اقتصادين في العالم مفاوضات تجارية يشوبها التوتر.

وبلغ فائض تجارة الصين مع الولايات المتحدة 104.85 مليار دولار للفترة من يناير كانون الثاني إلى مايو أيار، كما نمت صادرات الصين 12.6% عنها قبل عام في مايو أيار في حين زادت الواردات 26% متجاوزة توقعات السوق في نبأ طيب لصناع السياسات في بكين بينما يخوضون مفاوضات تجارية مضنية مع واشنطن.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن تكون شحنات مايو أيار من أكبر بلد مصدر في العالم قد زادت 10% على أساس سنوي مقارنة مع زيادة معدلة بلغت 12.7% في ابريل نيسان.

وكان من المتوقع تباطؤ نمو الواردات إلى 18.7% في مايو أيار مقارنة مع 21.5% قبل شهر.

وللفترة من يناير كانون الثاني إلى مايو أيار، زادت الصادرات 13.3% عن الفترة ذاتها من العام الماضي في حين نمت الواردات 21%.

وبدأت التجارة الصينية العام الحالي بداية قوية مدعومة بطلب مطرد في الداخل والخارج لكن الضبابية تشوب أفق الصادرات بسبب الخلاف التجاري مع الولايات المتحدة والذي قد يعطل شحنات الصين وسلاسل إمدادها.

وتبادلت الولايات المتحدة والصين التهديدات بفرض رسوم جمركية على سلع تصل قيمتها إلى 150 مليار دولار لكل منهما مع ضغط الرئيس دونالد ترمب على بكين لفتح اقتصادها أكثر ومعالجة العجز التجاري الأميركي الضخم مع الصين.

