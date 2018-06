«الليبية للاستثمار» تبحث آليات انضمامها لمنتدى الصناديق السيادية

المتوسط:

اجتمع الدكتور علي محمود رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار ومديرها التنفيذي في Duncan Bonfield المدير التنفيذي لمنتدى الصناديق السيادية في مالطا.

حيثُ تناول اللقاء انضمام المؤسسة الليبية للاستثمار للمنتدى وتفعيل دورها والتواصل مع الصناديق السيادية الكبرى الأخرى، وذلك من أجل الاستفادة من الخبرات والاستشارات والتدريب، بالإضافة إلى التطوير.

وأكد محمود أن المؤسسة الليبية للاستثمار تسعى دائماً إلى أن تكون حاضرة، وأن يكون دورها أكثر فعالية في كل المنتديات العالمية الكبرى لتحقيق النجاح والأهداف التي تطمح إليها.

الجدير بالذكر أن المؤسسة الليبية للاستثمار كانت مسجلة كعضو بالمنتدى ولكن لم يكن لها دوراً فعال.

