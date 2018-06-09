بحضور المجبري.. اجتماع موسّع بمصرف ليبيا المركزي يناقش 3 مسارات للاصلاحات القادمة

عُقد بمصرف ليبيا المركزي مساء يوم الجمعة 8 يونيو 2016 اجتماعٌ موسّع حضره كلٌ من السيد الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، والسيد د.فتحي المجبري نائب رئيس المجلس الرئاسي، والسيد د. محمد تكالة رئيس لجنة تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس الأعلى للدولة، وبحضور عدد من المستشارين ومدراء الإدارات بالمصرف المركزي.

و تمَّ وضع الإطار العملي لإجراءات الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها في جلسات الحوار الإقتصادي الأخيرة بتونس عبر ثلاثة مسارات، على النحو التالي :

الاول : معالجة سعر صرف الدينار الليبي من خلال فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي.

الثاني : معالجة ملف الدعم.

الثالث : آلية التعويض للتخفيف من انعكاسات وآثار قرارات الإصلاح الاقتصادي على معيشة المواطنين.

كما تم الاتفاق على استمرار العمل بين الأطراف المعنية، حيت سيستكمل المجتمعون لقاءهم يوم الاحد القادم بالخصوص.