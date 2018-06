تراجع النفط بفعل زيادة الإنتاج الأميركي

المتوسط:

تراجعت أسعار النفط أمس الجمعة متأثرة بزيادة مستمرة في إنتاج الخام في الولايات المتحدة وتراجع الطلب في الصين وتقرير بأن بنك جيه بي مورغان خفض توقعاته للأسعار.

وحسب رويترز، أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 86 سنتا، أو 1.11 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 76.46 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس 21 سنتا، أو 0.32بالمئة، لتغلق عند 65.74 دولار للبرميل بعد أن تعافت من خسائر منيت بها في وقت سابق من الجلسة.

وينهي برنت الأسبوع منخفضا 0.2 بالمئة في حين لم يطرأ تغير يذكر على الخام الأميركي، حيث تعرضت أسعار النفط لضغوط بعد بيانات أشارت إلى تراجع الطلب الصيني واستمرار القلق بشأن نمو الإنتاج الأميركي.

وقال متعاملون، إن جيه بي مورغان خفض توقعاته لأسعار خام القياس الأميركي للعام 2018 بمقدار ثلاثة دولارات إلى 62.20 دولار للبرميل. ولم يرد البنك على الفور على طلب للتعقيب.

وأظهرت بيانات الجمارك، أن واردات الصين من النفط الخام في مايو تراجعت بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا في الشهر السابق، مع دخول مصافي التكرير التي تديرها الدولة في عمليات صيانة مقررة.

وأشارت البيانات إلى أن الواردات في مايو بلغت 39.05 مليون طن، أو 9.2 مليون مليون برميل يوميا، مقارنة مع 9.6 مليون برميل في أبريل.

