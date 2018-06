ماي تحذر من حرب ثأرية بعد الرسوم الجمركية الأميركية

المتوسط:

أعربت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي كلا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن قلقها من مخاطر الدخول في حرب تجارية ثأرية بشأن الرسوم الجمركية وحثت الجانبين كليهما على التركيز على فائض طاقة إنتاج الصلب في الصين.

وقال مسؤول بريطاني بارز، طلب عدم نشر اسمه، إن ماي تستخدم مناقشات مجموعة السبع حول الاقتصاد العالمي لشرح حجتها.

وأضاف قائلا “هي وعدد من الزملاء الآخرين يعتقدون أن قرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم من بعض أقوى حلفائها يبعث على بالغ الأسف”.

“إذا لم نتمكن من إيجاد وسيلة للتراجع سريعا عن الوضع الحالي، فإنه لن يكون هناك مناص من إجراءات مضادة من الاتحاد الأوروبي”.

وفي حين عبًرت المملكة المتحدة عن معارضة قوية للرسوم الجمركية الأميركية، فإن ماي سارعت أيضا إلى توضيح أن أي رد انتقامي من الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون متناسبا وفي إطار القواعد القائمة.

وقال المسؤول “بدلا من أن يفرض كل طرف رسوما جمركية على واردات من الطرف الآخر فإنه ينبغي أن نزيد الضغط على الصين لتقليل فائض طاقتها الإنتاجية للصلب”.

وسئل المسؤول البريطاني عما إذا كانت ماي تساند خطة للاتحاد الأوروبي لأن يحدد رسوما جمركية قدرها 25 بالمئة على صادرات أميركية بقيمة 2.8 مليار يورو (3.3 مليار دولار)، فقال إن الإجراءات لم توضع بعد في شكلها النهائي وما زالت قيد الإعداد.

