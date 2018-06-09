المركزي يضع الإطار العملي لإجراءات الإصلاح الاقتصادي..تعرف عليه

أخبار ليبيا24

أعلن مصرف ليبيا المركزي خلال اجتماع أمس الجمعة عن وضع الإطار العملي لإجراءات الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها في جلسات الحوار الاقتصادي الأخيرة في تونس.

وأوضح المصرف عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” أن الإصلاح الاقتصادي يتم عبر ثلاثة مسارات، يتمثل الأول في معالجة سعر صرف الدينار الليبي من خلال فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي.

وأشار مصرف ليبيا المركزي إلى أن المسار الثاني معالجة ملف الدعم، فيما كان المسار الثالث آلية التعويض للتخفيف من انعكاسات وآثار قرارات الإصلاح الاقتصادي على معيشة المواطنين.

وأكد المصرف أنه تم أيضًا الاتفاق على استمرار العمل بين الأطراف المعنية، حيت سيستكمل المجتمعون لقاءهم يوم غد الاحد بالخصوص.

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