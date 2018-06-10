مجموعة السبع تتفق على تجارة “حرة وعادلة”

(رويترز)- اتفق زعماء مجموعة الدول السبع الصناعية في ختام قمتهم السبت، على الحاجة إلى “تجارة حرة وعادلة ومفيدة لطرفيها” وعلى أهمية محاربة الحماية التجارية.

وقال الزعماء في البيان الختامي بعد الاجتماع الذي ركز بشدة على الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة وحلفائها “نسعى جاهدين لتقليل المعوقات الجمركية وغير الجمركية والدعم”.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أشارت إلى أنه ما زالت هناك خلافات بين أوروبا والولايات المتحدة بشأن موضوع التجارة.

وأبلغت ميركل الصحفيين بعد مباحثات مجموعة السبع في كيبيك قائلة “بالنسبة لنا من المهم أن يكون لدينا التزام بنظام تجارة يستند إلى قواعد، وأن نواصل محاربة الحمائية وأن نصلح منظمة التجارة العالمية”.

وقالت ميركل إن هناك اتفاقا واسعا بين زعماء مجموعة السبع على ضرورة خفض الرسوم الجمركية وتقليل المعوقات التجارية الأخرى. أضافت “هناك مبادئ مشتركة لكن المشكلة تكمن في التفاصيل”.

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