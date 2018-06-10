ناقلة الوقود ريزبون ترسو في ميناء طرابلس البحري 

رست الناقلة ريزبون السبت في ميناء طرابلس البحري محملة 34.000.000 مليون لترمن وقود البنزين بعد وصولها البارحة إلى منطقة المخطاف قبالة السواحل الليبية

وأكد الناطق باسم شركة البريقة لتسويق النفط والغاز أحمد المسلاتي أن الناقلة باشرت توزيع الوقود للمحطات ، مشيرا إلى إستمرار مستودع طرابلس النفطي بتوزيع الوقود على الشركات الثلاثة المختصة بتوزيع الوقود على المحطات .

ولفت المسلاتي إلى أن الشركة تحتفظ بكميات وقود مطمئنة وتوزع بشكل يومي مانسبته 6 مليون لتر على المواطنين ، مضيفا أن توزيع الغاز يسير وفق الآلية المعد لها ولا جود لأي بوادر أزمة .

يذكر أن شركة البريقة لتسويق النفط والغاز طمأنت المواطنين في أكثر من مرة عن توفر كميات وافية من الوقود بنوعيه، والتوزيع يسير بالشكل المعتاد.

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