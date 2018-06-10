معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف يبحث عمل إدارة العلاقات والتعاون الدولي ومكتب الإعلام بالوزارة

بنغازي 10 يونيو 2018 (وال) ناقش معالي وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف عمل إدارة العلاقات والتعاون الدولي بالوزارة ومكتب الإعلام بالإدارة للعامل 2018.

وبحث معاليه مع مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بالوزارة العقيد بوعجيلة عصران ومدير مكتب الإعلام بالإدارة النقيب فرج أكريم، خطط العمل وآخر الاستعدادات لبرنامج الأمن والمواطن الذي سيشرف عليه مكتب الإعلام بالوزارة.

وأصدر معالي المستشار إبراهيم بوشناف تعليماته بمتابعة مكاتب الإعلام بالمديريات وضرورة تقيدهم التام بعدم الظهور عبر الوسائل الإعلامية إلا من خلال مكتب الإعلام بإدارة العلاقات والتعاون الدولي بالوزارة. (وال – بنغازي) ا م

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