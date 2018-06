ترامب يطالب حلفائهم بممارسات تجارية عادلة

المتوسط:

ناشد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مشاركته في اجتماعات الدول الصناعية الكبرى في كندا أمس السبت حلفاء الولايات المتحدة بتوفير الوصول العادل للأسواق.

وفي مؤتمر صحفي عقده قبل مغادرته إلى سنغافورة للقاء رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وصف ترامب اجتماعات السبعة الكبار بالناجحة، مشيرا إلى أن التجارة كانت على رأس القضايا التي ناقشتها المجموعة.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه طالب دول المجموعة، التي تضم ألمانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا، بوقف الإجراءات التجارية غير العادلة بحق بلاده.

وأوضح ترامب أن واشنطن منحت مزايا كبيرة لشركائها طيلة عقود من الزمن، ولا يمكنها الاستمرار في نفس النهج، ملقيا اللوم بذلك على الإدارات الأمريكية السابقة، وقال: “لا ألوم قادة مجموعة السبعة الكبار للصفقات التجارية لكن تلك الأيام قد ولّت”.

وانعقدت القمة وسط خلافات تجارية بين الولايات المتحدة وباقي أعضاء السبع الكبرى، بسبب قرار ترامب الأسبوع الماضي فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم من كندا والاتحاد الأوروبي والمكسيك في إطار برنامجه “أمريكا أولا”، لترد بعض الدول على هذه الخطوة بفرض الرسوم على الواردات الأمريكية.

وحضر ترامب يوما واحدا من اجتماعات قمة مجموعة السبعة الكبار من أصل يومين، حيث غادر إلى سنغافورة استعدادا لاجتماعه مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الثلاثاء المقبل.

