سيولة تُنعش مصارف غات قبيل العيد

وصلت سيولة نقدية تقدر بـ14 مليون دينار إلى مصارف مدينة غات للمرة الثانية خلال شهر رمضان المبارك، والتي من شأنها التخفيف على كاهل المواطن خاصة مع اقتراب عيد الفطر.

وستكون حصة مصرف شمال أفريقيا الأهلي 7 ملايين دينار، وحدد سقف السحب فيه بـ1500 دينار، وذات المبلغ لمصرف التجاري الوطني والذي حدد سقف السحب بـ700 دينار.

كما تم تحديد مبلغ 10 آلاف دينار لكل مختار محلة يقوم بتوزيعها على الحالات المرضية والإنسانية دخل نطاق المحلة، بحسب اتفاق خلال اجتماع تم عقده بين المجلس البلدي ومدراء المصارف ومخاتير المحلات ببلدية.

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