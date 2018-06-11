بعد عودة الملف إليها… بلدية بنغازي تستأنف أعمال النظافة

بنغازي 11 يونيو 2018 (وال) – استأنفت بلدية بنغازي فجر أمس السبت أعمال التنظيف ونقل القمامة من كافة المناطق والأحياء في المدينة وذلك وفق الخطة المعدة من قبل إدارة المتابعة وضمان الجودة في ديوان البلدية.

وفى هذا الصدد أبرمت بلدية بنغازي عقود لنقل القمامة مع بعض الشركات العاملة في مجال النظافة مع إلزامها بنقل القمامة إلى الموقع المخصص لها وهو المكب الرئيسي قنفودة.

ويأتي تكليف بلدية بنغازي بهذا الملف مجدداً بعد ظاهرة تكدس القمامة التي شهدتها المدينة خلال هذه الفترة، وتنفيذاً لتعليمات دولة رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة السيد عبدالله الثني بتشكيل لجنة أزمة لحل مشكلة تكدس القمامة في المدينة برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات الدكتور عبدالسلام البدري وعضوية معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف وعميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار ومنحها كافة الصلاحيات القانونية باتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات لحلحة مشكلة تكدس القمامة .

وبناءاً عليه عقدت هذه اللجنة اجتماعها الأول يوم الثلاثاء الموافق 29/5/2018م والتي خلصت فيه إلى بعض الحلول الناجعة لمواجهة هذه المشكلة البيئية الخطيرة .

وبدوره أصدر معالي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات الدكتور عبدالسلام البدري كتابه تحت رقم إشارى م/ش/ج.109.20/18م المؤرخ في 30/5/2018م منح بموجبه بلدية بنغازي الإذن باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المقترحات الواردة بمحضر هذا الاجتماع ووضعه موضع التنفيذ , واعتبار النقاط المتفق عليها بالمحضر دليلاً لحلحة مشكلة تكدس القمامة .

ومن جهته أصدر عميد بلدية بنغازي تعليماته إلى جهاز الحرس البلدي بشأن ضبط أية شاحنة أو سيارة تقوم بتفريغ حمولتها من القمامة في غير الموقع المخصص لها وهو مكب قنفودة.(وال – بنغازي) أ د

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