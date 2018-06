الاقتصاد في دبي يشهد التطور الأقوى منذ2015

المتوسط:

أعلن مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد في دبي ارتفاعًا من 53.9 نقطة في شهر إبريل إلى 57.6 نقاط، حيث تشير القراءة الأخيرة إلى تحسن حاد وهو الأقوى منذ 13 شهرا.

وازداد الإنتاج على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي بأسرع وتيرة في 40 شهرا خلال شهر مايو، وازداد النشاط التجاري بشكل مستمر وشهري منذ شهر مارس عام 2016.

وأدى التوسع الحاد في الطلبات الجديدة إلى زيادة طلبات الإنتاج، ورغم الزيادات الحادة في النشاط والأعمال الجديدة، استعانت الشركات بموظفين إضافيين بوتيرة هامشية فقط الشهر الماضي.

