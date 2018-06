مد خط أنابيب للغاز برا وبحرا بين المغرب ونيجيريا

المتوسط:

وقعت المغرب ونيجيريا على إعلان مشترك في الرباط يحدد الخطوات التالية لاستكمال اتفاق لمد خط لأنابيب الغاز، بعدما اتفقا على خط الأنابيب في ديسمبر كانون الأول عام 2016 وبدأت الدولتان دراسات الجدوى التي انتهت بخطة لمد الخط برا وبحرا.

وقال المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بالمغرب والشركة الوطنية النيجيرية للنفط وهما الهيئتان المشرفتان على خط الأنابيب في بيان مشترك “لأسباب ذات بعد اقتصادي وسياسي وقانوني وأمني وقع الاختيار على المسار المختلط ” لخط الأنابيب برا وبحرا.

وأوضح أن خط الأنابيب “سيمتد على طول يناهز 5660 كيلومترا كما تم تحديد كلفته”، وأنه من المنتظر أن يتم تشييده على عدة مراحل ليستجيب للحاجيات المتزايدة للبلدان التي سيعبر منها وأوروبا، خلال الـ25 سنة القادمة.

وتم التوقيع على الإعلان في حفل رأسه الملك محمد السادس والرئيس النيجيري الزائر محمد بخاري.

