الدولار الامريكي يسجل صعوداً جديداً امام الدينار مع بدء السوق الموازي اليوم

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي بشكل طفيف مع بدء التعاملات اليومية في السوق الموازي “السوداء”, وبدأ سعر الدولار اليوم عند 6.480 دينار ليبي للبيع و 6.460 دينار للشراء, وكان الدولار قد فقد من قيمته أكثر من دينارا كاملاً خلال تعاملات الاسبوع الماضي.

وسجل أخر سعر للدولار الأمريكي في تعاملات السوق ليوم أمس 6.40 دينار بعد أن كان قد بدء سعره في السوق الموازي بـ 6.28 دينار ليبي.

وأنتقد العديد من الخبراء الاقتصاديين والمتابعين نتائج اجتماع تونس بين المجلس الرئاسي والبنك المركزي وديوان المحاسبة واعتبروها مغامرة ومحاولة لكسب الوقت وإلتفاف على القانون وإغراق للاقتصاد الوطني, حيث علق محافظ مصرف ليبيا المركزي البيضاء، علي الحبري، على المخرجات قائلاً إنه لا يعول على نتائجه، وإن مخرجاته لا تخدم الاقتصاد, مشيراً إلى أن أفكار توزيع الثروة تعتبر حلول آنية، ولكنها مضرة وقاتلة، على المدى الطويل, مضيفا أن المصرف المركزي أصبح مؤسسة معطلة، لا تستطيع اتخاذ قرار، بسبب وجود شخص واحد, في إشارة إلى الصديق الكبير

وكان الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية قد شهدوا موجة صعود كبيرة بدأها الدولار منذ ثلاثة اسابيع، وأرتفع الدولار بشكل قياسي ليسجل اختراقات جديدة لأول منذ 4 أشهر ووصل إلى 7.60 دينار على خلفية المضاربات وتخبط المركزي بقرارته في الآونة الأخيرة.