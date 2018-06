غازبروم تعول على اتخاذ “أوبك+” قرارا برفع مستوى إنتاج النفط

المتوسط:

أعرب رئيس شركة “غازبروم” الروسية ألكسندر ديوكوف، اليوم السبت، عن أمله بأن يتخذ المشاركون في اتفاقية خفض إنتاج النفط “أوبك+” خلال جلستهم المرتقبة في يونيو الجاري قرارا برفع الإنتاج نظرا لإنهاك السوق.

وقال ديوكوف في حديث إلى قناة “روسيا 24”: “نحن أيضا نعول على أن يحدث اتخاذ قرار برفع حصص الإنتاج، ونرى أن هذه ستكون خطوة صحيحة تماما، نحن نرى أن الأسعار مرتفعة، في حدود 75-80 دولار للبرميل، والسوق في الوقت الراهن قريب من الإنهاك”.

وأضاف ديوكوف: “ندرك جيدا أن هذا الغليان الجديدة في السوق قد يؤدي إلى استثمارات جديدة فائضة في الإنتاج، الأمر الذي قد يؤدي مرة أخرى إلى فائض في النفط بالأسواق وتراجع في أسعار النفط، أي أننا سندخل مرة أخرى في حالة ارتفاع معدل التقلبات، لا أحد يريد هذا لا منتجون ولا مستهلكون “.

وأشار ديوكوف إلى أن شركة غازبروم يمكنها رفع حجم الإنتاج بمقدار 5 آلاف طن يوميا لمدة شهر أو شهرين، في حالة تم رفع القيود المفروضة على إنتاج النفط ضمن إطار اتفاقية “أوبك+”.

وأفاد رئيس الشركة: “إذا تم اتخاذ القرار من قبل “أوبك +” لزيادة إنتاج النفط، سيعتمد كل شيء على مدى زيادة الحصص، من الناحية الفنية، يمكننا زيادة إنتاج النفط في الشهر أو الشهرين القادمين بحجم 5 آلاف طن في اليوم الواحد إذا لم يتم فرض قيود”.

وكانت منظمة “أوبك” ودول منتجة للنفط من خارجها، قد توصلت في اجتماع يوم 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، إلى اتفاق يقضي بخفض حجم استخراج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يومياً، اعتبارا من مطلع عام 2017، إلى 32.5 مليون برميل يومياً، بينما اتفقت الدول من خارج المنظمة على أن يبلغ حجم التخفيض الإجمالي لاستخراجها من النفط 558 ألف برميل يومياً، منها 300 ألف برميل من جانب روسيا.

وفي نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2017 قرر وزراء الدول المشاركة باتفاقية خفض إنتاج النفط من منظمة أوبك ومن خارجها، على تمديد الاتفاقية حتى نهاية العام الجاري 2018.

ويذكر أن الاجتماع القادم للجنة الوزارية لمراقبة تنفيذ اتفاقية “أوبك+” سيعقد في فيينا في 21 حزيران/ يونيو، وذلك قبيل عقد اجتماع للدول الأعضاء في منظمة أوبك يوم 22 حزيران/ يونيو، واجتماع جميع الدول الـ24 المشاركة في اتفاقية “أوبك+” في 23 حزيران/ يونيو.

