نفط ليبيا على موعد مع صعود جديد

مددت الؤسسة الليبية للاستثمار، الاتفاقية مع المؤسسة الوطنية للنفط وشركة “ميدكو انيرجي” المتعلقة بالاستكشافات النفطية بالقطعة 47.

ووقع على قرار تمديد الاتفاقية، التي وقعت للمرة الأولى في العام 2009، رئيس مجلس إدارة الؤسسة الليبية للاستثمار علي حسن، والمدير العام لشركة “ميدكو انيرجي”، فيصل شيتة.

وقالت الؤسسة في بيان، الاثنين، إن الاستكشافات الأولية للآبار بالمنطقة 47، أسفرت عن قدرة إنتاجية تصل إلى 25 ألف برميل يوميا، مرجحة أن يرتفع هذا الرقم مع تمديد هذه الاتفاقية واستكمال استكشاف الآبار الأخرى بالمنطقة.

من جهته، قال مدير “ميدكو انيرجي”، إن الشركة بدأت بالتجهيز لاستكمال العمل بالمشروع فور توقيع المؤسسة الوطنية للنفط ليدخل تمديد الاتفاقية حيّز التنفيذ.

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