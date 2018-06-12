رئيس شركة الخليج المهندس محمد بن شتوان يستقبل مدير عام شركة شلمبر جير – ليبيا

بنغازي 12 يونيو 2018 (وال)- استقبل رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للنفط أمس الاثنين، مدير عام شركة شلمبر جير – ليبيا رضا الكبير، ومدير مكتب شلمبرجير بنغازي المنشاوي عبد الكافي .

وقال المهندس محمد بالقاسم بن شتوان إن اللقاء جاء ضمن لقاءات المتابعة لأعمال التعاون المشترك بين شركة الخليج العربي للنفط وشركة شلمبرجير .

وأوضح المهندس محمد بالقاسم بن شتوان أن اللقاء تناول متابعة الأعمال المشتركة ومدى نجاحها، كما تناول التقنيات الحديثة والتدريب الداخلي والخارجي في مجال الهندسة النفطية والسوفت وير .

وأشار المهندس محمد بالقاسم بن شتوان إلى أنه تم التطرق خلال اللقاء لمناقشة إمكانية إقامة لقاءات عمل، وإلى خطة الخليج في الربعين الثالث والرابع للعام الحالي 2018، في زيادة الإنتاج والخدمة .

وأعرب المهندس محمد بالقاسم بن شتوان عن ارتياحه لمستوى التعاون البناء مع شركة شلمبر جير العالمية، وما أبدته إدارة شركة شلمبر جير من رضا عن أداء شركة الخليج والتى يعتبرونها من أولى الشركات التى قدمت اقتراحات في العام الماضي، وهذا العام وتم تنفيذها . (وال- بنغازي) ر ت

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