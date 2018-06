ارتفاع الدولار قبيل إعلان «السياسات النقدية»

المتوسط:

شهد سعر الدولار ارتفاعا ملحوظا مقابل اليورو، وسجل أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل الين، الأربعاء، قبيل إعلان لجنة السياسات النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الذي يترقب فيه المستثمرون مؤشرات بشأن عدد مرات رفع أسعار الفائدة الأميركية هذا العام.

وتختتم لجنة السياسات النقدية بالمركزي الأميركي في وقت لاحق من اليوم اجتماعها الذي استمر يومين، ومن المتوقع على نطاق واسع أن تعلن رفع سعر الفائدة لثاني مرة منذ بداية العام.

ومن المتوقع أن يتحول التركيز إلى اجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي الأوروبي الخميس.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 93.867 بعدما زاد 0.25 بالمئة في اليوم السابق.

واستقرت العملة الأميركية مقابل اليورو عند 1.1745 دولار بينما زادت مقابل الين 0.2 بالمئة إلى 110.58 ين بعدما سجلت 110.68 ين، وهو أعلى مستوى منذ 23 مايو.

ونزل الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.3350 دولار، حيث فشل في الحفاظ على المكاسب التي حققها في الأسواق الخارجية عندما صعد لفترة وجيزة إلى 1.3424 دولار.

وسجل الدولار الكندي انخفاضا بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1.3040 دولار أميركي، وهو مستوى غير بعيد عن الأدنى في ثلاثة شهور البالغ 1.3068 دولار.

وكان الدولار الكندي انخفض بشدة في الأسابيع القليلة الماضية بفعل مخاوف من حدوث تصعيد في نزاع تجاري مع الولايات المتحدة قد يضر الاقتصاد الكندي بشدة.

