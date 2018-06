الخزانة الأميركية تسجل عجزا 147 مليار دولار بالموازنة

المتوسط:

كشفت بيانات وزارة الخزانة الأميركية أن الحكومة سجلت عجزا في الموازنة بلغ 147 مليار دولار في مايو أيار بزيادة 66% عن الشهر المقابل من العام الماضي مع تضرر الموازنة من تراجع الإيرادات وزيادة الإنفاق.

وكانت وزارة الخزانة أعلنت عن عجز بقيمة 88 مليار دولار في الشهر ذاته من العام الماضي، وفقا لما أظهره بيان الميزانية الشهري الذي تصدره الوزارة.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم يتوقعون أن تسجل الوزارة عجزا بقيمة 144 مليار دولار في مايو أيار.

ويتخوف خبراء اقتصاد من أن خفض إدارة ترامب لضرائب الشركات والأفراد بالإضافة إلى زيادة الإنفاق الحكومي سيتسببان في ارتفاع العجز على الرغم من متانة الاقتصاد الذي هبط معدل البطالة فيه إلى أدنى مستوى في 18 عاما.

وبلغ العجز في السنة المالية التي بدأت في أكتوبر تشرين الأول الماضي 532 مليار دولار، مقارنة مع عجز بقيمة 433 مليار دولار في الفترة ذاتها من السنة المالية 2017.

