البريقة: شركات التوزيع وراء ازدحام محطات الوقود

قال مدير مكتب الإعلام بشركة البريقة لتسويق النفط أحمد المسلاتي، الأربعاء، إن غياب الرقابة والمتابعة من شركات التوزيع لمحطاتها، هو ما أدى إلى الازدحام الحاصل بمحطات الوقود.

وأكد المسلاتي، في تصريح خاص للرائد ، أن أصحاب المحطات يتحكمون في ساعات العمل كما يشاؤون، مطمئنا المواطنين بأن الوقود متوفر في مستودعات الشركة.

ولفت المسلاتي إلى أن زيادة السحب والطلب على الوقود الذي تجاوز 7 ملايين لتر، سببه وصول عائلات كثيرة من خارج المدينة للتسوق قبيل العيد، ومحاولتها التزود بكميات وقود قبل مغادرتها، وهو ما ساهم بدوره في زيادة الازدحام أمام المحطات المغلقة بسبب مديريها.

يشار إلى أن محطات الوقود تتبع شركات التوزيع وفق قرار وزارة الاقتصاد الصادر في عام2007، الذي يقضي بفصل شركات التوزيع عن مؤسسة النفط لتصبح تابعة لوزارة الاقتصاد .

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