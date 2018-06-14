اختتام فعاليات معرض “صنع في سوريا” في بنغازي

بنغازي 14 يونيو 2018 (وال) – اختتم في مدينة بنغازي فعاليات معرض “صنع في سوريا” والذي أقيم في المدينة لمدة 25 يوما مقابل فندق تبستي برعاية وإشراف مجلس أصحاب الأعمال الليبي فرع بنغازي واتحاد المصدرين السوري.

وثمنت رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبي فرع بنغازي فوزية غيث كافة جهود الجهات المشاركة في المعرض من الجانب السوري والليبي واصفة ختام المعرض الأول “بالنجاح”.

وقالت غيث “أتمنى أن يكون المعرض قد نال رضى المواطن الليبي من حيث جودة المنتجات السورية والفعاليات الرمضانية التي رافقت المعرض”.

ومن جانبه أكد عضو اتحاد المصدرين السوري إياد محمد على أهمية وضع خارطة طريق للتوجه نحو الأسواق الليبية التي لديها القدرة على استيعاب المنتجات السورية.

ولفت محمد إلى أن الاتحاد قام بعدة نشاطات تصديرية منها تسيير باخرة إلى بنغازي في ليبيا لنقل البضائع التصديرية التي تم تثبيتها خلال معرض صنع في سوريا.

وكشف عضو اتحاد المصدرين السوري أنهم بصدد افتتاح مولات تجارية خاصة بالصناعات السورية في ليبيا وبغداد.

وأشار محمد إلى أن الاتحاد يسعى بكل الوسائل والإمكانيات المتاحة للقيام بدوره التسويقي والترويجي للمنتجات السورية في مختلف البلدان وبكافة الأسواق التي يستطيع النفاذ إليها بهدف مساعدة المنتجين وزيادة طاقات معاملهم الإنتاجية وتطوير صناعاتهم بما يلبي حاجة هذه الأسواق خاصة أن المنتج السوري يتمتع بسمعة جيدة ضمن الكثير من البلدان وأن ذلك يساعد في عملية تسويقه.(وال – بنغازي) أ ف / أ د

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال