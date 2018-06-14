اقتصاد

الوطنية للنفط: موظفو الهلال النفطي في خطر 

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أنها قامت بإجلاء موظفي مينائي راس لانوف والسدرة خوفاً على سلامتهم من الاشتباكات المُسلحة الدائرة في المنطقة.

وقالت المؤسسة في بيان لها أن مجلس الإدارة يقوم بمتابعة تطورات الأزمة التي اندلعت بمنطقة الهلال النفطي وأدت إلى تضرر الحقول النفطية وتدهور الإنتاج.

وطالبت المؤسسة الوطنية للنفط بمُحاسبة كافة الأفراد الذين تسببوا في زعزعة استقرار الحقول النفطية وأضروا بالقطاع من خلال استغلاله ومحاولة فرض السيطرة عليه بقوة السلاح للوصول إلى أهداف لا علاقة للقطاع النفطي بها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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