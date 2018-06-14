الوطنية للنفط: موظفو الهلال النفطي في خطر 

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أنها قامت بإجلاء موظفي مينائي راس لانوف والسدرة خوفاً على سلامتهم من الاشتباكات المُسلحة الدائرة في المنطقة.

وقالت المؤسسة في بيان لها أن مجلس الإدارة يقوم بمتابعة تطورات الأزمة التي اندلعت بمنطقة الهلال النفطي وأدت إلى تضرر الحقول النفطية وتدهور الإنتاج.

وطالبت المؤسسة الوطنية للنفط بمُحاسبة كافة الأفراد الذين تسببوا في زعزعة استقرار الحقول النفطية وأضروا بالقطاع من خلال استغلاله ومحاولة فرض السيطرة عليه بقوة السلاح للوصول إلى أهداف لا علاقة للقطاع النفطي بها.

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