مؤسسة النفط تعلن القوة القاهرة في مينائي رأس لانوف والسدرة

أخبار ليبيا 24

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة ووقف عمليّات شحن النفط الخام من كلّ من مينائي رأس لانوف والسدرة، وذلك ابتداء من اليوم الخميس بعد قيام مجموعة مسلحة بقيادة إبراهيم الجضران بمهاجمة المينائين.

وقالت المؤسسة أن الهجوم أدّى إلى إغلاقهما وإجلاء جميع الموظّفين كتدبير وقائي.

وأشارت المؤسسة الوطنيّة للنفط إلى أن عمليات الاغلاق التي قادها “الجضران” في الماضي كلفت الدولة الليبية عشرات المليارات من الدولارات.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أنهم الآن بصدد مراقبة الوضع عن كثب والعمل مع الشركاء المحليين والحكوميين لاستعادة النظام واستئناف الإنتاج في أقرب وقت ممكن .

وأضاف قائلا: “يجب مقاضاة كلّ الأفراد أو الجماعات السياسية التي تحاول الاستيلاء على المؤسسة الوطنيّة للنفط، واستغلال المنشآت النفطية في ليبيا، وفرض الحصار على عمليّات الإنتاج”.

وتابع “مثل هذه الأفعال لا تمتّ إلى الوطنيّة بصلة، بل هي جرائم حرب، ويتوجّب على كلّ الليبيين وأفراد المجتمع الدولي إدانتها بشدّة”.

وشدد على أن المؤسسة الوطنيّة للنفط ستقوم بمقاضاة كلّ الأفراد الذين يهددون العاملين في القطاع، وكل من يعرقل عمليّة الإنتاج ويحاول تأمين مرافق شحن وإنتاج بشكل غير قانوني.

وكان آمر حرس المنشآت النفطية الوسطى السابق إبراهيم الجضران قد شن اليوم الخميس هجومًا على الموانئ النفطية.

وتحدث الجضران في مقطع فيديو عن ما سماه انتهاء التجهيزات لقواته والقوات المساندة لها من سرايا الدفاع عن بنغازي من قبيلة المغاربة إضافة إلى قبائل الهلال النفطي وقبائل التبو.

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