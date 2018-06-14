الوطنية للنفط توقف عمليات التصدير بعد هجوم السدرة الإرهابي

طرابلس-العنوان

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة ووقف عمليات شحن النفط الخام من كل من مينائي راس لانوف والسدرة، وذلك ابتداء من اليوم الخميس.

وأكدت المؤسسة قيام مجموعة مسلحة، بقيادة إبراهيم الجضران، بمهاجمة الميناءين، مما أدى إلى إغلاقهما وإجلاء جميع الموظفين كتدبير وقائي.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، “إن سلامة عمالنا وأمنهم هي أولويتنا القصوى وكل الأمور الأخرى ثانوية، كما أننا الآن بصدد مراقبة الوضع عن كثب والعمل مع الشركاء المحليين والحكوميين لاستعادة النظام واستئناف الإنتاج في أقرب وقت ممكن”.

وأضاف “يجب مقاضاة كل الأفراد أو الجماعات السياسية التي تحاول الاستيلاء على المؤسسة الوطنية للنفط، واستغلال المنشآت النفطية في ليبيا، وفرض الحصار على عمليات الإنتاج”

وأعتبر “أن مثل هذه الأفعال لا تمت إلى الوطنية بصلة، بل هي جرائم حرب، ويتوجب على كل الليبيين وأفراد المجتمع الدولي إدانتها بشدة.

وأعلن أن المؤسسة الوطنية للنفط ستقوم بمقاضاة كل الأفراد الذين يهددون العاملين في القطاع، وكل من يعرقل عملية الإنتاج ويحاول تأمين مرافق شحن وإنتاج بشكل غير قانوني.

وأشارت إلى أن عمليات الإغلاق التي قادها “الجضران” في الماضي كلفت الدولة الليبية عشرات المليارات من الدولارات.

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