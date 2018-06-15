ترامب يتجه لتوسيع الجبهة مع الصين

(رويترز)- قال مسؤول بالإدارة الأميركية الخميس، إن من المتوقع أن يأمر الرئيس دونالد ترامب باتخاذ “إجراء مؤثر” ضد الصين بفرض رسوم جمركية على بضائع صينية قيمتها حوالي 50 مليار دولار.

وأضاف المسؤول أن مسؤولين تجاريين أميركيين يعقدون اجتماعا بعد ظهر اليوم في البيت الأبيض لمناقشة المسألة، وأن وزير الخزانة ستيفن منوتشين لديه أسباب تجعله يعارض هذا التحرك.

وأبلغ المسؤول رويترز أن ترامب لم يعد يعتقد أن نفوذ الصين على كوريا الشمالية يمثل سببا اضطراريا لعدم فرض رسوم جمركية وقد أصبح للولايات المتحدة الآن خط اتصال مباشر مع بيونجيانج. وقال “لدينا الآن قناة مستقلة عن الصين”..

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