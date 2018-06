المتوسط:

قالت وكالة الأنباء الصينية الجديدة شينخوا نقلا عن مجلس الدولة، إن بكين ستفرض رسوما جمركية 25 فى المئة على بضائع أمريكية بقيمة 50 مليار دولار.

وأوضحت الوكالة أن الرسوم الجمركية الصينية على بضائع أمريكية بقيمة 34 مليار دولار، تشمل الزراعة والسيارات، سيبدأ سريانها في 6 يوليو.

وضافت الوكالة: ” موعد سريان الرسوم الجمركية الصينية على بضائع أمريكية أخرى سيعلن في وقت لاحق”.

