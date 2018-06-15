اتفاق روسي سعودي بتمديد خفض الإنتاج

أعلنت وزارة الطاقة الروسية أن هناك توافقاً روسيا سعوديا حول التعاون بين منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك” والمنتجين المستقلين.

وأضافت الوزارة أن هذا التوافق يرمي إلى أن يكون التعاون ذا “طابع مؤسسي” ليمدد اتفاق خفض النفط إلى عام 2019.

ونقلت الوزارة عن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك عزم البلدين على توقيع اتفاق سينقل العلاقات بينهما إلى “مستوى جديد”.

والتقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارة إلى موسكو، قبيل أيام من اجتماع أوبك والمنتجين المستقلين في فيينا.

وسيجري اجتماع في 22 و23 يونيو الجاري، يتم فيه مناقشة استمرار اتفاق خفض النفط، على الرغم من توقعات سابقة بعدم تمديد الاتفاق بعد لقاء نوفاك ونظيره السعودي خالد المفلح، وتلميح منهما بضرورة زيادة الإنتاج.

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