اقتصاد

كارثة وشيكة تُهدد ذهب ليبيا الأسود 

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حذرت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم السبت، من مخاطر وقوع كارثة بيئية وإلحاق أضرار كبيرة بالبنية التحتية نتيجة إصابة الخزان رقم “12” التابع لشركة الهروج براس لانوف جراء الهجوم المُسلح الذي شنته قوات ابراهيم الجضران على منطقة الهلال النفطي.

وطالبت المؤسسة في بيان لها، الجضران والجماعات المُسلحة التابعة له ضرورة مغادرة منطقة الهلال النفطي على وجه السرعة لتفادي وقوع كارثة بيئية وشيكة.

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط إلى أضرار جسيمة من المتوقع أن تلحق بالاقتصاد الليبي في حال زاد توتر الأوضاع بمنطقة الهلال النفطي وتضررت البنية التحتية بها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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