شركة راس لانوف: مكافحة حريق الخزان رقم “12” لازالت مستمرة

راس لانوف-العنوان

قالت شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز اليوم السبت إن فرق الإطفاء التابعة لها لازالت في استنفار لمكافحة الحريق الذي اندلع بالخزان رقم “12” التابع لشركة الهروج.

وأسفرت الهجوم الذي شنته العصابات الإرهابية على منطقة السدرة إلى تعرض الخزان لحريق هائل.

وأفادت الشركة، في منشور لها على موقع التواصل فيسبوك، أن الظروف المناخية من حيث اتجاه الرياح ملائمة جدا للنتائج الإيجابية المتوقعة من قبل مختصو الإطفاء، مشيرة إلى استبعاد عملية تحويل محتوى الخزان إلى خزان آخر، وذلك لأن نسبة المخاطرة اكبر من النتائج المرجوة.

وأكدت أن فرق الإطفاء تعمل على حماية الخزانات الأخرى للحيلولة دون تأثرها بالحريق الحاصل في الخزان.

وأضافت أن عملية مكافحة الحريق ستكون مستمرة من قبل مستخدمي الاطفاء في حالة توفر مصدر دائم للمياه.

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