هجوم الحقول يهدد بقطع المرتبات والكهرباء

أدان الاتحاد العام لعمال النفط والغاز الأعمال الإرهابية التي قامت بها المجموعات المُسلحة بقيادة ابراهيم الجضران على منطقة الهلال النفطي مُحاولة بسط سيطرتها على المنطقة.

وحذر الاتحاد في بيانه من أن تأثيرات هذه الهجمات التخريبية على الموانئ النفطية ستعود بأضرار جسيمة على الاقتصاد الليبي قد تتمثل في وقف المرتبات وقطع إمدادات الكهرباء والغاز والمحروقات، داعياً المواطنين وكافة الجهات الخاصة لدعم حرس المنشآت النفطية وقوات الجيش حتى تتمكن من التصدي للهجمات الإرهابية التي تعبث بقوت المواطن الليبي.

وطالب الاتحاد العام لعمال النفط والغاز الهلال الأحمر فتح ممرات آمنة لإخراج الموظفين العالقين بالمواقع النفطية المُحاصرة من قبل القوات التابعة للجضران التي تستخدمهم كدروع بشرية.

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