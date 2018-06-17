الاتحاد العام لعمال النفط والغاز يدين الهجوم الإرهابي على الهلال النفطي

بنغازي 17 يونيو 2018 (وال)- أدان الاتحاد العام لعمال النفط والغاز، الأعمال الارهابية التي قامت بها مجموعة مسلحة بقيادة المجرم إبراهيم الجضران ومحاولة للسيطرة على الهلال النفطي .

ودعا الاتحاد العام – في بيان تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – كافة المواطنين والجهات الخاصة والعامة، بتحمل مسؤولياتهم المتمثلة في؛ دعم ومساندة حرس المنشآت النفطية، والجيش الليبي في حماية المواقع النفطية، حتى لا تتمكن الجماعات الإرهابية من الاستمرار في تدمير مقدرات الشعب الليبي، ما سيترتب عليه إغلاق جميع الموانئ والحقول .

وأشاد الاتحاد العام بجهود الجبارة التي يقوم بها جنود القوات المسلحة وحرس المنشآت النفطية، لتأمين الحقول والموانئ النفطية بكامل التراب الليبي، مؤكداً دعمه لمجلس النواب والمؤسسة الوطنية للنفط . (وال- بنغازي) أ ف/ ر ت

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