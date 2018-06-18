الدولار يقفز أمام الدينار في مستهل السوق الموازي اليوم

قفز سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي في مستهل التعاملات اليومية في السوق الموازي “السوداء”, وبلغ سعر الدولار مساء اليوم 7.25 دينار ليبي للبيع و 7.23 دينار للشراء.

وسجل أخر سعر للدولار في تعاملات السوق الموازي 6.53 دينار قبل اجازة العيد.

وتحدث مصدر من مصرف ليبيا المركزي بالعاصمة طرابلس عن نية المصرف لرفع القيود على العملة الصعبة التي وضعها عام 2015، وذلك من أجل القضاء على الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي خلال ثلاثة أشهر.

وكان الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية قد شهدوا موجة صعود كبيرة بدأها الدولار منذ ثلاثة اسابيع، وأرتفع الدولار بشكل قياسي ليسجل اختراقات جديدة لأول منذ 4 أشهر ووصل إلى 7.60 دينار على خلفية المضاربات وتخبط المركزي بقرارته في الآونة الأخيرة.