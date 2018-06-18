أذى الجضران يطال سعر صرف الدولار

ارتفعت أسعار صرف سعر الدولار أمام الدينار الليبي بالسوق الموازية اليوم الاثنين، حيث تجاوز حاجز السبعة دنانير للدولار الواحد مع افتتاح السوق.

وسجل سعر صرف الدينار بالسوق الموازية من 7.2 إلى 7.3 دولار، قبل أن يتراجع قليلا مساء عند 7.08 دولار، وبلغ سعر الصرف مقابل اليورو 8.06 دينار، ومقابل الباوند 9.18 دينار.

ويعود ارتفاع قيمة الدولار أمام الدينار إلى التوترات العسكرية الحاصلة في الهلال النفطي التي تسبب فيها الجضران عندما قاد هجوما مسلحا على منطقة الهلال النفطي والتي تحوي على عدد كبير من والموانئ النفطية.

وكان سعر صرف الدولار سجل في آخر أيام شهر رمضان 6 دنانير ونصف، في السوق السوداء، ولم يرتفع كثيرا بعد هجوم الهلال النفطي الخميس.

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