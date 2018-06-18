المجلس البلدي الرجبان يدين الهجوم الإرهابي على الموانيء النفطية

الرجبان 18 يونيو 2018 ( وال ) – أدان المجلس البلدي الرجبان الهجوم الإرهابي الذي نفذته مجموعات إرهابية خارجة عن القانون على الموانيء النفطية.

وأكد المجلس البلدي الرجبان في بيان له أمس الأحد أن هذه المجموعات الإرهابية مدعومة من أطراف تريد تخريب مقدرات الليبيين.

وحذر المجلس من أن هذا الهجوم ستكون له عواقب وخيمة على الشعب الليبي مالم نتحرك جميعا لدعم القوات المسلحة العربية الليبية في حربها على الإرهاب أينما كان وحيثما وجد.

وأوضح المجلس البلدي الرجبان أن الدفاع عن الموانيء النفطية ومقاومة الغزاة المتطرفين هو معركة كل مواطن ليبي يؤمن بليبيا ووحدة المصير، وممارسة السيادة على أرضهم والحفاظ على ثروتهم ومواردهم.

وشدد بيان المجلس البلدي الرجبان على ضرورة دعم القوات المسلحة العربية الليبية في معركة تحرير الموانيء من الجماعات الإرهابية، مشيرا لعملية البرق الخاطف التي تم دحر الإرهابيين فيها وتسليم الموانيء ومرافقها للمؤسسة الوطنية للنفط مباشرة.

ودعا المجلس كافة العسكريين من ضباط وضباط صف وجنود الالتحاق بوحداتهم العسكرية والانضمام للأبطال المرابطين في ميدان معركة الشرف لطرد الجماعات الإرهابية من المواني النفطية ومن كل البلاد.( وال – الرجبان )س أ/ أ د

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