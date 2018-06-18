عقوب يطالب المواطنين بالحفاظ على المرافق والممتلكات الصحية في المناطق المحررة في درنة

البيضاء 18 يونيو 2018 (وال) – طالب وكيل عام وزارة الصحة والمكلف بمهام تيسير الوزارة الدكتور سعد عقوب مدراء المرافق الصحية بالمناطق المحررة في درنة والمواطنين بالحفاظ على المرافق الصحية ويتعاملوا معها بحرص.

وأوضح عقوب أن هذه المرافق الصحية ممتلكات عامة والمحافظة عليها حتى ضروري لا يتأثر المواطن بتأخر فترة تقديم الخدمات والرعاية الصحية الأولية ، ولتستعيد المنشآت الطبية حضورها بشكل أقوى وأن تكون هناك سرعة في حل المشاكل من قبل مسؤولي الصحة بدرنة.

وأكد وكيل عام الوزارة على ضرورة التعامل الجيد مع المرضى والمصابين ، والعمل على تسهيل كل الإجراءات الخاصة بعلاجهم في أسرع وقت، بجانب توفير سبل الراحة للمترددين على المراكز، والمرافق الصحية وتكون بحالة جهوزية كاملة لاستقبال المراجعين والمرضى والعمل على مدار الساعة لاستيعاب الضغط الكبير مع ضرورة زيادة الكادر الطبي لاختصار فترات الانتظار الطويلة.

وأهاب عقوب بمديرية أمن درنة وكافة الاجهزة الأمنية المساندة للقوات المسلحة في حربها على الاٍرهاب ضرورة حماية المنشأت الصحية والأطقم الطبية الوطنية والأجنبية من التعدي عليها من قبل ضعاف النفوس و تأمينها بصورة فعالة ” كرامة الطبيب من كرامة المواطن” للحفاظ على توجههم المهني، وعلى وحدة صف الأطباء خلف القوات المسلحة .

وشدد وكيل عام وزارة الصحة على أهمية التحلي بالمسؤولية الوطنية والحفاظ على مؤسسات الدولة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد.(وال – البيضاء) ع ع/ أ د

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