تراجع الدينار امام الدولار الامريكي في مستهل تعاملات السوق الموازي اليوم

صعد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي في مستهل التعاملات اليومية في السوق الموازي “السوداء”, وبلغ سعر الدولار ظهر اليوم 7.02 دينار ليبي للبيع و 7.00 دينار للشراء ليحافظ على مستواه فوق 7 دينارات.

وكان الدولار قد بدء تعاملات السوق الموازي امس بسعر 7.25 دينار وتراجع بشكل طفيف إلى أن وصل إلى 6.95 دينار في ختام تعاملات السوق.

وعلل متابعون ارتفاع قيمة الدولار أمام الدينار إلى التوترات العسكرية الحاصلة في الهلال النفطي التي تسبب فيها الجضران عندما قاد هجوما مسلحا على منطقة الهلال النفطي والتي تحوي على عدد كبير من والموانئ النفطية, وكان سعر صرف الدولار سجل قبل اجازة العيد 6.53 في السوق السوداء، ولم يشهد تغيراً كبيراً بعد هجوم الهلال النفطي الخميس.

يذكر أن الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية قد شهدت موجة صعود كبيرة بدأها الدولار مطلع شهر مايو وأرتفع الدولار بشكل قياسي خلال شهر رمضان ليسجل اختراقات جديدة لأول منذ 4 أشهر ووصل إلى 7.60 دينار على خلفية المضاربات وتخبط المركزي بقرارته في الآونة الأخيرة.