أسعار العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 19/6/2018 وسعر الذهب والفضة

شهد سعر صرف الدولار بصعوده الملحوظ مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 19 يونيو 2018 ارتفاعا طفيفا مع بدء التعاملات في السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 7.020 ديناردينار.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد ارتفع اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي مع بدء تعاملات السوق الموازي اليومية بشكل طفيف وبلغ سعره اليوم 8.150 ديناردينار.

وارتفع سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى مع بدء التعاملات للسوق الموازية بشكل طفيف وبلغ سعره اليوم 9.323 دينار.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث2

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 6.960 دينار 6.940 دينار اليورو 8.057 دينار 7.977 دينار الجنية الاسترليني 9.216 دينار 9.136 دينار الليرة التركية 1.467 دينار 1.387 دينار الدينار التونسي 2.67 دينار 2.59 دينار الجنية المصري 0.389 دينار 0.309 دينار الدولار الكندي 5.267 دينار 5.187 دينار الدينار الاردني 9.785 دينار 9.705 دينار حوالات دبي-تركيا 6.950 دينار –

> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا 400 دولار و500 دولار = 6.20 دينار كاش – 8.000 دينار صك

دولار صكوك شيك التجارة والتنمية = 10.160 دينار ليبي

دولار صكوك الشيك الجمهورية = 9.950 دينار ليبي

> اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 200 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 233 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 266 دينار

كسر الفضة = 2.95 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.

وخاضت العملة المحلية في السوق الموازي “السوداء” منذ بدء العام 2018 حالة من الصعود بشكل كبير أمام الدولار الامريكي في السوق السوداء، وتراجع سعر الدولار بشدة إلى دون 4.15 دينارات منتصف شهر يناير وهي المرة الاولى التي ينزل فيها الدولار لمستوى دون 5 دينار منذ أكثر من عام في السوق الموازية و سوق المشير للعملات والذهب في طرابلس ليبيا وسوق زليتن و مصراتة.